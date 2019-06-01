Глеб Трубин: работа с избирателями - приоритетное направление

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

180 обращений поступило в приемную депутата Тюменской областной думы Глеба Трубина в 2018 году. В 2019 году на текущую дату в приемную поступило более 200 обращений.

"Количество обращений с каждым годом растет. В текущем году в приемную нашей фракции поступило более тысячи обращений. Вопросы очень разные. Для меня работа с избирателями - приоритетное направление. От того, как депутат решает вопросы, зависит эффективность его работы. Если депутат хорошо работает, то избиратели хотят, чтобы он продолжал выполнять свои полномочия и за него голосуют", – рассказал Глеб Трубин во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия".

В приемную депутата обращаются люди всех категорий. "У всех есть проблемы и чаяния, есть вопросы. Молодые люди приходят с вопросами, которые касаются образования, трудоустройства. Часто приходят с предложениями и законопроектами. Люди зрелого возраста приходят за материальной, финансовой и юридической помощью", - отметил он.

По словам парламентария, в последнее время избиратели все чаще пользуются современными средствами коммуникации. "Приятно, что земляки используют современные технологии, задают вопросы через социальные сети, через интернет-приемную. Территорий на моем избирательном округе много, расстояния большие и, конечно, чтобы людям не тратить время на решение срочных вопросов, оперативнее задать вопрос через Интернет", - сказал он.

Глеб Трубин рассказал об участии в V Международном гуманитарном Ливадийском форуме, который прошел в Крыму в Ялте.

"Этот форум имеет исключительное значение для сохранения, популяризации и продвижения русского языка и культурно-исторического наследия России. На сегодняшний день русские писатели востребованы во всем мире, это говорит о том, что русский язык ценят и его хотят учить. Молодежь активно приняла участие в нашей секции "Молодежная общественная дипломатия". Они хотят, чтобы их объединяли культура, творчество, язык", - подчеркнул он.

Для Глеба Трубина второе по важности направление работы — законотворческая деятельность. Он внес наибольшее количество законопроектов.

"Часто, когда люди к тебе обращаются, помочь им на законных основаниях невозможно. Когда поступает много обращений, значит, нужно менять закон, чтобы помочь на законных основаниях. Я много предлагаю законов, что-то принимается, что-то нет, не всегда нахожу понимание у коллег. В Конституции Российской Федерации написано, что наше государство социальное. Следовательно мы должны помогать социально незащищенным слоям населения. Я предлагаю увеличить региональный материнский капитал для многодетных семей, освободить от платы за капитальный ремонт людей с ограниченными возможностями здоровья, освободить от оплаты за вывоз мусора социально незащищенные слои населения и другое. Если законы не вносить, не отстаивать, не спорить, то ничего не изменится. Считаю, если депутат, работая в думе, за пять лет не внес ни одного законопроекта, это профессионально непригодный специалист", - добавил он.

По мнению Глеба Трубина, быть депутатом легко, если ничего не делать. "Депутатам приходится многое через себя пропускать: агрессию, негатив, слезы избирателей, которые приходят за помощью. График у депутата очень плотный, постоянно выезжаем на территории, для решения каких-то вопросов, пишем законы, общаемся с избирателями. Депутат должен быть работоспособным, порядочным и по максимуму выполнять свои обещания, чтобы сохранить доверие избирателей", - пояснил он.

В заключение Глеб Трубин призвал всех быть активными, небезразличными, задавать депутатам вопросы.

"Если каждый захочет что-то улучшить, то наш город, наша область станут гораздо лучше и успешнее. Все зависит от нас самих. Любой вопрос можно решить. Какой-то дольше, какой-то быстрее, нужно стучаться во все двери и тогда их откроют", - подытожил он.

Ирина Шемякина