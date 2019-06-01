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Облдума собралась на последнее перед парламентскими каникулами заседание

Политика, 10:08 20 июня 2019

duma72.ru | Фото: duma72.ru

Последнее перед парламентскими каникулами заседание областной думы началось в Тюмени. На заседании присутствуют 43 депутата.

В числе первых они рассмотрят вопрос о присвоении звания "Почетный гражданин Тюменской области" Анатолию Омельчуку, Геннадию Рязанову и Анатолию Сушинских.

Одним из актуальных станет вопрос о внесении поправок в закон "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". Законопроект был внесен губернатором региона Александром Моором. В случае принятия документа в первом и втором окончательном чтениях, многодетные семьи смогут обменять земельные участки, непригодные для жилищного строительства, на новые.

Парламентарии также заслушают информацию о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в Тюменской области за 2018 год, а также о государственной поддержке инвестиционной деятельности в регионе и о развитии малого и среднего предпринимательства. Всего будет рассмотрено более 30 вопросов.

Любовь Голышева

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