Житель Голышманово купил у мошенников несуществующий двигатель

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, обманувшего жителя Голышманово, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратился 60-летний мужчина, ставший жертвой мошенников. На одном из интернет-сайтов он оставил заявку на покупку двигателя для автомобиля. Ему позвонил неизвестный, который сообщил, что в наличии есть двигатель за 86 тыс. рублей. Потерпевший подписал договор и перевел деньги на предоставленный счет.

Через несколько дней на связь с потерпевшим вышел другой менеджер интернет-магазина и сообщил, что двигатель пришел в неисправное техническое состояние. Он предложил покупателю купить другой двигатель, но уже на сумму более 200 тыс. рублей. На что потерпевший не согласился и попросил вернуть деньги. Лжесотрудник интернет-магазина пояснил, что его деньги потрачены на оказанные услуги. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.