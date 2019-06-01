Житель Голышманово купил у мошенников несуществующий двигатель
Мошенника, обманувшего жителя Голышманово, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В дежурную часть обратился 60-летний мужчина, ставший жертвой мошенников. На одном из интернет-сайтов он оставил заявку на покупку двигателя для автомобиля. Ему позвонил неизвестный, который сообщил, что в наличии есть двигатель за 86 тыс. рублей. Потерпевший подписал договор и перевел деньги на предоставленный счет.
Через несколько дней на связь с потерпевшим вышел другой менеджер интернет-магазина и сообщил, что двигатель пришел в неисправное техническое состояние. Он предложил покупателю купить другой двигатель, но уже на сумму более 200 тыс. рублей. На что потерпевший не согласился и попросил вернуть деньги. Лжесотрудник интернет-магазина пояснил, что его деньги потрачены на оказанные услуги. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.