В Казанском районе похитили оборудование на миллион рублей

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Заявление о краже имущества из складского помещения медицинского учреждения поступило в дежурную часть полиции по Казанскому району, сообщает УМВД Тюменской области.

Полицейские установили, что к преступлению причастны 44-летний житель дер. Новопокровка и его 22-летний приятель. Злоумышленники на складе сорвали замок и похитили более 250 чугунных секций от забора, восемь радиаторов отопления и семь чугунных ванн. Украденное они на автомобиле отвезли в пункт приема черного металла. Ущерб медицинскому учреждению составил более 1 млн рублей.

Возбужденно уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.