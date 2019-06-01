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В Казанском районе похитили оборудование на миллион рублей

Происшествия, 10:30 21 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Заявление о краже имущества из складского помещения медицинского учреждения поступило в дежурную часть полиции по Казанскому району, сообщает УМВД Тюменской области.

Полицейские установили, что к преступлению причастны 44-летний житель дер. Новопокровка и его 22-летний приятель. Злоумышленники на складе сорвали замок и похитили более 250 чугунных секций от забора, восемь радиаторов отопления и семь чугунных ванн. Украденное они на автомобиле отвезли в пункт приема черного металла. Ущерб медицинскому учреждению составил более 1 млн рублей.

Возбужденно уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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# Казанский район , кража , полиция , уголовное дело

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