В Тюмени обсуждают вопросы межгосударственного сотрудничества в строительной отрасли

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Тридцать девятое заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ проходит в Тюмени 21 июня под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. В заседании участвуют представители Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и России.

"Возрастающая потребность людей в повышении уровня и качества жизни уже не может быть удовлетворена без повсеместного использования информационных технологий во всех сферах городской жизни - от планирования и создания городского пространства до правления городским хозяйством и взаимодействия с жителями", - отметил во вступительном слове Владимир Якушев.

Создание "умных городов" входит в число актуальных задач для большинства стран мира, и Россия - не исключение. Использование высокотехнологичных подходов к формированию городской среды - неотъемлемая часть государственной политики в сфере градостроительства.

"В рамках программы цифровизации российской экономики Минстроем России с участием госкорпораций, крупного IT-бизнеса, научных учреждений и экспертного сообщества создается информационная инфраструктура городов. В российских городах реализуются программы развития, направленные на внедрение как локальных "умных решений", так и полноценных систем управления городской средой", - сказал министр.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что регион успешно сотрудничает со всеми странами СНГ, представители которых участвуют в заседании.

"Нас связывают и торгово-экономические отношения, и культурно-гуманитарные проекты. Десятки предприятий региона развивают партнерские отношения с компаниями из стран СНГ, в том числе - в строительной отрасли", - подчеркнул губернатор в приветственном слове.

За последние десять лет в Тюменской области построено более 18 млн кв. м жилья. Продолжают действовать самые актуальные жилищные программы - для молодых семей, работников бюджетной сферы, социально незащищенных категорий населения. Работает и программа расселения аварийного жилья. В 2018 году господдержкой для улучшения жилищных условий воспользовались более 2,4 тыс. семей. Возводятся новые школы, детсады, спортивные объекты, благоустраиваются дворы, улицы, парки в городах и селах региона.

"Тюменская область одной из первых в стране ввела в эксплуатацию электронные сервисы межведомственного взаимодействия, внедрила информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. Сегодня полностью автоматизировано предоставление услуг в сфере строительства во всех 26 органах местного самоуправления и на региональном уровне", - отметил губернатор. Тюменская область сохраняет лидерство по эффективности управления градостроительным развитием территорий.

Плодотворной работы участникам заседания пожелала замдиректора департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Анна Харламенко.

Участники заседания обсуждают ключевые элементы цифровой трансформации строительной отрасли, межгосударственное сотрудничество в области технического регулирования применения технологий информационного моделирования и другие важные вопросы.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Евгений Бабенко