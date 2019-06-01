В информационной системе органов госвласти Тюменской области - миллион выданных документов

admtyumen.ru admtyumen.ru

Общее количество подготовленных, выданных и размещенных в информационной системе осуществления градостроительной деятельности (ИСОГД) Тюменской области документов приблизилось к миллиону. Об этом сообщил начальник управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области Александр Фролов, выступая на XXХIX заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

Тюменская область - один из немногих субъектов РФ, где уже несколько лет успешно реализуется информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Это организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных необходимых для ведения градостроительной деятельности сведений.

"Одной из первых в стране Тюменская область ввела в эксплуатацию сервисы межведомственного взаимодействия, внедрила в работу двухуровневую информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, обеспечивающую согласованность интересов всех участников градостроительных процессов. Благодаря этому полностью автоматизированы процессы предоставления услуг в сфере строительства во всех 26 органах местного самоуправления и на уровне органов исполнительной власти региона", - рассказал Александр Фролов.

Сегодня в Тюменской области через МФЦ и сайт госуслуг сроки выдачи разрешения на строительство сокращены с 10 до 7 рабочих дней. Срок государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий сокращен с 60 до 40 дней, в планах - сократить срок до 30 дней. Время выдачи градостроительных планов земельных участков уменьшилось с 30 до 17 дней. Все процедуры, связанные с подключением (технологическим присоединением) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям также регламентированы. В настоящее время возможна выдача технических условий по принципу "одного окна" при подаче единого заявления, что позволило сократить срок с 30 до 15 дней. Для получения разрешения на строительство эталонного объекта предусмотрено 4 процедуры, которые занимают 79 дней.

"Благодаря высокому качеству предоставления государственных услуг, в том числе в сфере строительства, наш регион год за годом активно развивается и имеет один из высоких в стране показателей по объему инвестиций и росту промышленного потенциала. В 2019 году Тюменская область снова в тройке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Соб. инф.