Александр Моор и Владимир Якушев вручили аттестаты первым выпускникам Физико-математической школы

| Фото: Александра Аксенова | Фото: Александра Аксенова

С успешным окончанием Физико-математической школы Тюменской области поздравили 42 выпускников губернатор Александр Моор и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Церемония вручения аттестатов о среднем образовании первому потоку учеников ФМШ прошла в Александровском саду в Тюмени.

Как отметил глава региона, этот первый выпуск запомнится всем преподавателям школы и навсегда останется для них самым любимым. Он подчеркнул, что в Тюменской области много талантливых детей, и правительство будет делать все возможное, чтобы у каждого ребенка была возможность самореализоваться. Александр Моор отметил высокие результаты на Едином государственном экзамене, который показали ребята, и выразил надежду на то, что когда будут обнародованы данные по всем госэкзаменам, число стобалльников из ФМШ только увеличится.

"Перед вами сегодня открываются двери всех самых лучших вузов России. Хотелось бы, конечно, чтобы вы учились в наших тюменских университетах, но я прекрасно знаю, что жизнь - она шире и возможности, которые есть перед вами, безграничны. Но даже если вы выберете престижные федеральные вузы за пределами региона, мы будем делать все, чтобы вы, получив хорошее образование, захотели вернуться на родную тюменскую землю, где живут самые добрые и счастливые люди. Как бы ни сложилась ваша судьба, я хочу, чтобы вы всегда помнили, что мы вами гордимся", - обратился губернатор к выпускникам.

Владимир Якушев заметил, что для одиннадцатиклассников этот день немного грустный, потому что те четыре года, которые они провели в Физико-математической школе, были очень творческими и насыщенными. Однако впереди – не менее интересные события, а та база, которую они получили в школе, позволит им двигаться по жизни уверенно, достигать всех поставленных целей.

"Уверен, что за эти годы коллектив преподавателей создал такую атмосферу, в которой получалось практически все. Мы делаем первый выпуск молодых, креативных и успешных ребят, которые будут участвовать в создании будущего нашей страны. О вас сегодня знают на федеральных площадках, вы серьезно заявили о себе на международном уровне. Тот прорыв, который вы сделали, действительно невероятен", - подчеркнул министр. Он поблагодарил учителей, директора и родителей за то, что они сделали для становления ФМШ.

Александр Моор и Владимир Якушев вручили аттестаты и медали лучшим выпускникам Физико-математической школы Тюменской области. В благодарность ребята подарили высоким гостям гербы первого выпуска с автографами каждого из 42 одиннадцатиклассников.

Дарья Казакова