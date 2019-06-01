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Жительница Увата подделывала медицинские справки

Происшествия, 16:19 22 июня 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемую в сбыте поддельных медицинских справок задержали полицейские в Увате. Покупатели фиктивных заключений также понесут ответственность, сообщает УМВД по Тюменской области.

Было установлено, что 28-летняя жительница района подделывала медицинские справки для их дальнейшего сбыта. Клиентов он искала самостоятельно. За получением поддельного документа к гражданке обращались работники организаций. По месту жительства подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли бланки медицинских справок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка документа в целях его сбыта". Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудникам уголовного розыска также удалось установить семь покупателей поддельных, которые понесут ответственность за использование заведомо подложного документа.

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# подделка документов

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