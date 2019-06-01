Футболисты "Тюмени" готовятся к матчу против "Челябинска"

| Фото: www.fc-tyumen.ru/ | Фото: www.fc-tyumen.ru/

Футболисты "Тюмени" завершили первую неделю подготовки к новому сезону двухсторонним матчем, сообщает футбольный клуб.

Всех футболистов разделили на три команды. При этом "синие" провели две игры по тайму. Остальные – по одной. Судили их опытные местные футбольные арбитры. Бригаду возглавлял Илья Довольнов.

В первом встрече "оранжевые" победили "синих" со счетом 1:0. Ворота проигравших защищал Денис Вамбольт. Его партнерами на поле, в основном, были многочисленные новички, с которыми пока не подписаны контракты. В составе "оранжевых" играли те, кто хорошо знаком тюменским болельщикам по прошлому сезону – Семён Фомин, Никита Теленков, Александр Лихачёв, Егор Глухов, Александр Бем, Данил Карпов. Автором гола стал новичок, о котором расскажем позже. Ворота победителей защищал Вячеслав Граб.

Остался он в воротах и на следующий матч, где играл уже за "синих". Их соперниками были зеленые", последний рубеж обороны которых оберегал юный тоболяк Михаил Клепалов. Настоящим бедствием для него стали штрафные в исполнении Владислава Ослоновского. В первом случае техничный полузащитник отправил мяч в девятку, во втором – в штангу. Впрочем, за минуту до завершения игры "зеленые" отыгрались – 1:1. Гол на счету Артема Докучаева.

Вторая неделя подготовки "Тюмени" к сезону завершится контрольным выездным матчем против "Челябинска" 29 июня.