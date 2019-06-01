  • 24 июня 201924.06.2019понедельник
  • USD63,1295
    EUR71,3490
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер северо-западный

Поверивший мошеннику ишимец остался без денег и трактора

Происшествия, 18:32 24 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тыс. рублей лишился житель Ишима при покупке трактора через Интернет. После перечисления денег связь с "продавцом" прекратилась, сообщает УМВД по Тюменской области.

38-летний местный житель рассказал полиции, что на одном из сайтов он нашел объявление о продаже трактора по цене ниже среднерыночной. Мужчина связался с продавцом и перевел ему 12 тыс. рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , мошенничество , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 24.06.2019Поверивший мошеннику ишимец остался без денег и трактора
16:43 24.06.2019Наркоделец по ошибке выдал тайник с пятью килограммами "синтетики"
15:49 24.06.2019Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью возбудили следователи
15:27 24.06.2019Житель Голышмановского округа похитил два карданных вала