Поверивший мошеннику ишимец остался без денег и трактора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тыс. рублей лишился житель Ишима при покупке трактора через Интернет. После перечисления денег связь с "продавцом" прекратилась, сообщает УМВД по Тюменской области.

38-летний местный житель рассказал полиции, что на одном из сайтов он нашел объявление о продаже трактора по цене ниже среднерыночной. Мужчина связался с продавцом и перевел ему 12 тыс. рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".