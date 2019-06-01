Иномарку отбросило к Вечному огню после столкновения с другой машиной

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архивное) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архивное)

Автомобиль Volkswagen отбросило на столб — к Вечному огню — в результате ДТП, произошедшего на ул. Ленина в Тюмени 25 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

"У Вечного огня на улице Ленина, 2 в шестом часу утра столкнулись две иномарки — Volkswagen и Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, девушка 1988 года рождения, управлявшая Volkswagen, выехала на полосу встречного движения. После удара с другой иномаркой машину отбросило на столб — в сторону Вечного огня. Оказались повреждены городские сооружения", —рассказала Анжела Борисова.

По предварительным данным, у девушки диагностировали перелом ноги. Медики были на месте в течение пяти минут после ДТП. "Девушка рассказала, что за время ожидания скорой помощи залпом выпила литр алкоголя. Показания алкотестера составили 0,85 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Для закона неважно - выпила она до или после аварии. Если человек выпил после ДТП, это приравнивается к тому, что он был нетрезв", — заключила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области.

Инна Пахомова