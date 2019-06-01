Моор прокомментировал проект закона о реестре технологий для строительства автодорог
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в семинаре членов Государственного совета Российской Федерации "О развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения", который прошел в Солнечногорске 24-25 июня, сообщает пресс-служба главы региона.
Руководители регионов на семинаре рассмотрели проект закона о создании реестра инновационных технологий, которые могут быть использованы при строительстве дорог.
По мнению Александра Моора, документ позволит более эффективно использовать новые технологии.
"Мы обсуждали проект закона о создании реестра инновационных технологий, в котором каждый подрядчик, каждый регион мог бы найти технологии, которые можно было бы использовать при проектировании либо строительстве дорог", - пояснил он.
Участники совещания также обсуждали вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. "Нужно стремиться к нулевой смертности на дорогах - это совместная ответственность и организаторов движения, и правоохранительных органов", - считает губернатор Тюменской области.
Доклад рабочей группы Госсовета будет озвучен 26 июня в Кремлевском дворце на заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.