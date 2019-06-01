В Тюмени обсуждали вопросы сохранения биоресурсов на территории Обь-Иртышского бассейна

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В Тюмени искали баланс между развитием промышленности, индустрии, антропогенного воздействия человека на природу и восполнением биологических ресурсов.

Росрыболовство всерьез озадачено восполнением биоресурсов на территории Обь-Иртышского бассейна, отметил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник на межрегиональном совещание по вопросам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, включая контрольно-надзорные функции в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне. Совещание прошло в Тюмени 26 июня.

Антропогенные факторы, по его словам, оказывают негативное воздействие на численность и состояние многих промысловых видов и популяций.

"В российской экономике огромное значение имеет реализация таких проектов, как строительство морского порта в Сабетте, терминала сжиженного газа, прокладка трубопровода через Обскую губу, разведка и обустройство нефтяных и газовых месторождений. Вместе с тем, строительство этих объектов наносит существенный ущерб запасам промысловых видов рыб. В том числе особо ценных".

По оценкам ученых, одно только углубление дна в Обской губе повлечет потери тысяч тонн промысловых пород рыб.

На юге Тюменской области, как отметил на совещании заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, реализуется около 400 инвестиционных проектов на сумму 1 трлн 600 млрд рублей. "Безусловно, такие масштабные инвестиционные проекты, логистические развязки и вопросы развития территории не проходят бесследно для окружающей среды, - отметил он. – Поэтому, вопрос консолидации усилий науки, профессионалов и органов управления и контроля позволят нам создать необходимые предпосылки для того, чтобы компенсировать тот ущерб, который наносит человек природе. Мы нацелены на то, чтобы максимально содействовать восполнению биологических ресурсов. У нас строятся дополнительные мощности для воспроизводства, мы поддерживаем и развиваем наши товарные хозяйства. По итогам 2018 года объем выращенной и выловленной рыбы увеличился по сравнению с 2017 годом в 1,5 раза. Мы будем продолжать эту работу и, объединив усилия, сумеем решить эти сложные вопросы сохранения водных биоресурсов и среды их обитания".

Борис Олейник