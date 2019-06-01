Более одной тысячи трехсот упоровских школьников отдохнули в лагерях

| Фото: uporovo.admtyumen.ru | Фото: uporovo.admtyumen.ru

1 тыс. 310 ребят отдохнули за первую смену в лагерях с дневным пребыванием в 13 школах Упоровского района, сообщает администрация муниципалитета.

С пользой для здоровья и развития в них провели время ученики младшего и среднего школьного возраста. Главными темами программ лагерей стали Год театра, 185-летие со дня выхода в свет произведения Петра Ершова "Конек-горбунок", юбилей Тюменской области.

Школьники принимали участие в театрализованных шествиях, готовили постановки по произведениям русских писателей, конкурсах рисунков, концертах, выезжали по образовательным маршрутам как внутри района, так и за его пределами, работали в кружках по интересам. Фотоотчеты о каждом дне размещались на школьных стендах, на сайте общеобразовательных организаций и в соцсетях. Лагеря с дневным пребыванием детей Упоровской, Крашенининской, Суерской, Пятковской школ стали участниками областной акции "Добро пожаловать!"

Как сообщила методист комитета по образованию администрации Упоровского района Татьяна Бочкарёва, вторая смена начнется с 27 июня.

"Лагеря второй смены будут работать в семи школах, приняты заявления от родителей 501 ученика. Смена будет длиться, как и первая, около 20 дней и закончится 17 июля. С 27 июля еще 160 детей отдохнут во время третьей смены в Буньковской и Пятковской школах", - рассказала Татьяна Бочкарёва.