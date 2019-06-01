За знак ГТО тюменцы могут выиграть путевку в Абалак

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Получить путевку в туристический комплекс Абалак могут тюменцы за выполнение нормативов ГТО, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени. Акция "За знак – в Абалак!" стартует 1 июля.

Победитель получит путевку в "Абалак" - деревянную крепость, возведенную рядом с Абалакским Свято-Знаменским мужским монастырем, реконструкцию сибирского острога времен завоевания Сибири казаками Ермака.

Заявить о своем участии в акции можно комментарием под закрепленным постом в группе "ГТО в Тюмени" в ВКонтакте. В нем нужно указать уникальный номер пользователя (УИН) (код (11 цифр), который присваивается индивидуально каждому участнику "ГТО" во время регистрации).

Присоединиться может любой желающий с 1 июля по 30 сентября 2019 года при условии отсутствия знака отличия ГТО на начало акции.

До 30 сентября участникам необходимо дойти до знака "ГТО". Розыгрыш путевки будет проведен в рамках празднования "Дня здоровья" в октябре.

Кроме того, каждые две недели в ходе акции предусмотрены промежуточные розыгрыши призов среди участников, дошедших до знака и оставивших комментарий под закрепленным постом.