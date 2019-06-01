Александр Моор прокомментировал итоги заседания Госсовета по развитию дорожной сети

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Итоги заседания Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина, прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что первые лица страны, руководители министерств и регионов рассматривали два важных блока вопросов: реализацию национального проекта в части развития сети автодорог и приведения их в нормативное состояние и обеспечение безопасности дорожного движения.

"И в той, и в другой задаче стоят конкретные показатели, к которым должны прийти регионы. Они достаточно напряженные. По задаче приведения дорог в нормативное состояние наш регион либо близок к исполнению, либо выполняет их, тем не менее еще предстоит очень большой объем работы", - сообщил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что в этой части обсуждался ряд инструментов, которые помогли бы регионам эти задачи исполнять более эффективно. В качестве примеров он назвал применение контрактов жизненного цикла, когда одновременно торгуются проектирование, строительство, последующее содержание и ремонт дорог, а также более оперативное внесение изменений в федеральные сметные нормативы как в части тех материалов, которые уже используются для актуализации их текущей стоимости, так и включения в эти нормативы современных материалов и технологий.

"Безусловно, очень напряженные показатели связаны с безопасностью дорожного движения. Самый главный – снижение смертности на дорогах в 3,5 раза. Здесь в комплексе работ - обустройство дорожной инфраструктуры, которое обеспечивало бы безопасность и водителей, и пешеходов. Это разделительные полосы, расширение и освещение дорог, современные способы регулирования дорожного движения и повышение ответственности водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения", - пояснил глава региона.

В качестве одной из жестких мер, которая помогла бы переломить ситуацию с пьяными автомобилистами, на Госсовете предложили изъятие автомобиля у водителя. По итогам заседания будет сформирован перечень поручений, который регионы должны будут эффективно отработать, чтобы к 2024 году достигнуть показателей, установленных в нацпроекте, резюмировал Александр Моор.

Напомним, в Тюменской области по итогам 2018 года зафиксировано снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 22%. За пять месяцев 2019 года динамика сохраняется – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших в ДТП уменьшилось на 29%. Для ликвидации аварийно-опасных участков на дорогах ведется строительство крупных инфраструктурных объектов, разделение встречных транспортных потоков, установка направляющего пешеходного ограждения, устройство искусственных неровностей, нанесение и изменение горизонтальной разметки, запрещение левых поворотов, установка дорожных знаков, изменение схем организации дорожного движения. По итогам 2018 года ликвидировано 66 мест концентрации ДТП. В 2019 году планируется ликвидировать 72 вновь образовавшихся места концентрации ДТП.

Что касается национального проекта "Безопасные и качественные дороги", его основной целевой показатель - к 2024 году привести в нормативное состояние 85% дорог агломерации и 63% дорог регионального значения. На 2019 год в Тюменской области планируется ремонт 385 объектов общей протяженностью 496 км. Нормативное состояние дорожной сети агломерации планируется увеличить до 80,9%, региональной сети - до 61,92%.

Дарья Казакова