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ХК "Тюменский Легион" вышел из отпуска

Спорт, 11:14 27 июня 2019

vk.com/tyumenskylegion | Фото: vk.com/tyumenskylegion

Игроки выступающего в Молодежной хоккейной лиге "Тюменского Легиона" вышли из отпуска, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Первым делом они пройдут медицинское обследование. К работе сибирская команда приступит с 1 июля. По словам тренера команды Владимира Гусева, запланирован большой объем работы.

"Это нормально для предсезонного периода. Пока определились по участию в одном турнире. В августе сыграем на традиционном мемориале Дениса Ляпина в Чебаркуле. Этим программа летних поединков не ограничится. Не исключено, что некоторые контрольные матчи "Легиона" состояться в Тюмени", - отметил Владимир Гусев.

Традиционно "Тюменский Легион" делает ставку на своих воспитанников. Теперь в команде нет игроков 1998 года рождения. На роль лидеров в новом сезоне будут выходить другие игроки.

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# Тюменский легион , хоккей

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