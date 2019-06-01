ХК "Тюменский Легион" вышел из отпуска

| Фото: vk.com/tyumenskylegion | Фото: vk.com/tyumenskylegion

Игроки выступающего в Молодежной хоккейной лиге "Тюменского Легиона" вышли из отпуска, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Первым делом они пройдут медицинское обследование. К работе сибирская команда приступит с 1 июля. По словам тренера команды Владимира Гусева, запланирован большой объем работы.

"Это нормально для предсезонного периода. Пока определились по участию в одном турнире. В августе сыграем на традиционном мемориале Дениса Ляпина в Чебаркуле. Этим программа летних поединков не ограничится. Не исключено, что некоторые контрольные матчи "Легиона" состояться в Тюмени", - отметил Владимир Гусев.

Традиционно "Тюменский Легион" делает ставку на своих воспитанников. Теперь в команде нет игроков 1998 года рождения. На роль лидеров в новом сезоне будут выходить другие игроки.