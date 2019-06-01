Евгений Заболотный: Тюмень должна быть охвачена сетью ТОСов

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Тюмень в будущем должна стать сетью ТОСов. Об этом заявил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный в ходе онлайн-конференции, посвященной 25-летию представительного органа.

"Депутаты отчитываются перед нашими избирателями, а также активно сотрудничают с органами территориального общественного самоуправления - это очень важный элемент нашей жизни и сегодня", - считает спикер городского парламента.

Евгений Заболотный напомнил, что таких ТОСов сегодня в Тюмени насчитывается 53.

"Но надо стремиться к тому, чтобы вся Тюмень была полностью "накрыта" сетью ТОСов и люди не только индивидуально могли управлять городом, но и коллективно, через территориальное общественное самоуправление. Это одна из задач, которые мы ставим перед собой и депутаты двигаются в этом направлении", - добавил он.

Николай Ступников