Три золотых медали завоевали тюменские дзюдоисты на Европейских играх

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лишенный сил после боя, по воле жребия на решающую схватку со спортсменом из Португалии вышел практически без сил.

Об этом на пресс-конференции в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", посвященной победе на Европейских играх в Минске, сказал обладатель золотой медали Муса Могушков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"У меня даже мысли не было посмотреть на табло, чтобы узнать кто будет бороться. Вдруг, весь зал затих, подняв голову я вижу, что все смотрят в мою сторону, вокруг хаос и меня выталкивают на татами. Ну, а что оставалось? Я понимал, что на мне лежит огромная ответственность и нужно сделать все, что в моих силах, ведь вся страна смотрит и верит в победу", - рассказал заслуженный мастер спорта России, трехкратный призер чемпионатов мира, победитель Европейских игр Муса Могушков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По итогам предварительного отбора от Тюменской области в состав сборной России на Европейские игры в столице Белоруссии вошли Муса Могушков, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира 2018, бронзовый призер чемпионата Европы-2017 Казбек Занкишиев и мастер спорта международного класса, чемпион и призер чемпионатов Европы Дарья Давыдова. Каждому удалось стать победителем престижных соревнований.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Старший тренер сборных команд Тюменской области среди юниоров до 23 лет и среди мужчин Данил Волович отметил, что чемпионы своими победами подают пример юниорам, которые стремятся к таким же результатам.

"Муса проявил спортивный подвиг, ведь против него работал не только противник, но и судья. На такое не каждый способен", - отметил он.

Чемпионы Дарья Давыдова и Казбек Занкишиев планируют в ближайшее время приступить к тренировкам, чтобы успешно выступить на стартах в Хорватии через месяц. А вот Муса Могушков решил отдохнуть.

"Все спрашивают: "Когда следующий старт?", почему никто не спрашивает: "Когда у вас отпуск?". Пока что я решил отдохнуть, но с 10 июля, я так же как и все буду готовиться к Хорватии", - резюмировал Муса Могушков.

Софья Ситдикова