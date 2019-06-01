Три золотых медали завоевали тюменские дзюдоисты на Европейских играх
Лишенный сил после боя, по воле жребия на решающую схватку со спортсменом из Португалии вышел практически без сил.
Об этом на пресс-конференции в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", посвященной победе на Европейских играх в Минске, сказал обладатель золотой медали Муса Могушков.
"У меня даже мысли не было посмотреть на табло, чтобы узнать кто будет бороться. Вдруг, весь зал затих, подняв голову я вижу, что все смотрят в мою сторону, вокруг хаос и меня выталкивают на татами. Ну, а что оставалось? Я понимал, что на мне лежит огромная ответственность и нужно сделать все, что в моих силах, ведь вся страна смотрит и верит в победу", - рассказал заслуженный мастер спорта России, трехкратный призер чемпионатов мира, победитель Европейских игр Муса Могушков.
По итогам предварительного отбора от Тюменской области в состав сборной России на Европейские игры в столице Белоруссии вошли Муса Могушков, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира 2018, бронзовый призер чемпионата Европы-2017 Казбек Занкишиев и мастер спорта международного класса, чемпион и призер чемпионатов Европы Дарья Давыдова. Каждому удалось стать победителем престижных соревнований.
Старший тренер сборных команд Тюменской области среди юниоров до 23 лет и среди мужчин Данил Волович отметил, что чемпионы своими победами подают пример юниорам, которые стремятся к таким же результатам.
"Муса проявил спортивный подвиг, ведь против него работал не только противник, но и судья. На такое не каждый способен", - отметил он.
Чемпионы Дарья Давыдова и Казбек Занкишиев планируют в ближайшее время приступить к тренировкам, чтобы успешно выступить на стартах в Хорватии через месяц. А вот Муса Могушков решил отдохнуть.
"Все спрашивают: "Когда следующий старт?", почему никто не спрашивает: "Когда у вас отпуск?". Пока что я решил отдохнуть, но с 10 июля, я так же как и все буду готовиться к Хорватии", - резюмировал Муса Могушков.
Софья Ситдикова