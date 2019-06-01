В Сургуте тушат пожар в здании автосервиса

| Фото: из архива МЧС Тюменской области | Фото: из архива МЧС Тюменской области

На площади 150 кв. м локализован пожар в здании автосервиса на ул. Трубная в Сургуте в 6 часов 46 минут 28 июня, сообщает ГУ МЧС России по Югре.

Информация о возгорании поступила в 6 часов 28 минут. На месте ЧП работают 10 единиц техники и 29 человек личного состава от подразделений МЧС России. Эвакуация не производилась. Пострадавших нет. Информация уточняется.

Причину возгорания установят органы дознания МЧС России.