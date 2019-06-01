Тюменских депутатов познакомили с новыми правилами благоустройства города

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Документ, отражающий новые правила благоустройства областного центра, готовился восемь месяцев и призван привести городские нормы в соответствие с существующим Федеральным законом и Градостроительным кодексом РФ. Об этом тюменским парламентариям сообщил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук 27 июня.

По его словам, особенность документа в том, что все лучшие практики, годами наработанные в Тюмени, в нем сохранены. Юрий Баранчук также подчеркнул значимость документа, оказывающего влияние на жизнь каждого тюменца. "Можно сказать, что это третий по значимости документ после Устава города и Генерального плана", - заметил он.

Депутат Алексей Чирков отметил, что правила благоустройства – рабочий документ, максимально адаптированный к современным требованиям комфортной и безопасной городской среды. "Однако время диктует новые подходы к формированию гибкой нормативной базы, - уточнил парламентарий. – Это, в частности, подтвердил прошедший в Тюмени Первый урбанистический форум, где на одной площадке ведущие эксперты обсуждали формирование современного облика города, в котором хочется жить и работать".

Алексей Чирков предложил продолжить деятельность рабочей группы по настройке документа, который должен на долгое время стать стратегическим вектором в развитии города. Его коллега Евгений Бакро выступил с предложением вернуть в администрацию города должность главного архитектора.

"Стоит подумать также над тем, чтобы наделить человека, занимающего эту должность, в частности, полномочиями требовать от застройщика следовать разработанной концепции", - отметил депутат. В качестве альтернативы Евгений Бакро предложил идею создания рабочей группы, в состав которой помимо специалистов могли бы войти общественники и депутаты городской думы.

Николай Ступников