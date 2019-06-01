В Тюмени завершила работу федеральная смена форума УТРО-2019

| Фото: организаторов форума УТРО | Фото: организаторов форума УТРО

Церемония закрытия федеральной смены форума УТРО-2019 и чествование победителей конкурса грантов Росмолодежи состоялась в Тюмени 29 июня.

Как отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, креативный подход на форуме УТРО-2019 удался. Это видно по беспрецедентному количеству участников на всероссийский конкурс грантов молодежных проектов.

"Креативный капитал становится темой одного из ключевых направлений молодежной политики. Участники форума УТРО представили разноплановые проекты, начиная от инклюзивного проектирования до менеджмента и технических новинок. Форум удался, креативный до невозможности, поздравляю организаторов", - сказал Андрей Платонов.

Он выразил уверенность, что каждый из участников форума сможет реализовать идею, с которой приехал на форум. Все проекты направлены на развитие регионов, Урала и страны в целом. Андрей Платонов пожелал ребятам успехов в реализации идей, в самореализации и получении профессиональных компетенций.

В беседе с журналистами он также не исключил того, что форум УТРО в 2020 году может получить статус федерального.

"Форум УТРО мощный, проводится девятый раз и я не исключаю, что он станет федеральным. Конечно, решение принимается на основании многих факторов. В следующем году будем смотреть, какие форумы поддержать в качестве федеральных", - сказал Платонов.

Исполнительный директор форума УТРО-2019 Владислав Татаринцев подчеркнул, что вторая федеральная смена собрала рекордное количество участников из регионов России. "Думаю, что организаторы следующего форума учтут этот опыт и позовут не меньше коллег из регионов страны", - сказал он.

В рамках торжественного закрытия смены организаторы наградили представителей регионов. Лучшей по итогам смены стала делегация Ханты-Мансийского автономного округа. Тюменцев отметили как самую громкую делегацию. Были также названы самые спортивные, общительные, сплоченные, проектные, харизматичные команды. Переходящий спортивный кубок из рук представителей курганской делегации перешел к тюменцам.

По итогам второй смены наградили и победителей грантового конкурса проектов от Росмолодежи. 58 проектов на общую сумму 9 млн 53 тыс. 500 рублей были рекомендованы к поддержке. Рекордсменом по количеству проектов стали представители Челябинской области – 19 проектов на сумму 3 млн 755 тыс. рублей. Среди тюменских победили 4 проекта на сумму 435 тыс. рублей.

| Фото: организаторов форума УТРО | Фото: организаторов форума УТРО

Вторая смена форума УТРО собрала более 715 участников, среди которых были представители не только регионов УФО, но Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Дагестана, Татарстана, Камчатки, Астрахани, Крыма, Марий Эл, Сахалина и других регионов. Участники работали на шести тематических площадках: "Урал творческий", "Урал патриотичный", "Урал добровольческий", "Урал трудовой", "Урал медийный", "Урал профсоюзный". На каждой из них в течение пяти дней проходили встречи с экспертами и спикерами, мастер-классы, лекции и тренинги.

Участники "Урала патриотичного" разобрали проблемы и перспективы развития юнармейского движения в УФО. На добровольческой площадке говорили о креативности в волонтерских проектах, узнали как презентовать свои идеи и познакомились программами Ассоциации волонтерских центров. "Урал профсоюзный" и "Урал трудовой" раскрыли темы лидерства и искусства быть первыми. А активисты с "Урала творческого" по итогам работы представили мюзикл.

Всего же УТРО-2019 в Тюмени объединил 1 тыс. 230 представителей российской молодежи. За 10 дней на форуме прошло 118 лекций, мероприятие посетили 45 федеральных и 102 региональных спикера.

Любовь Голышева