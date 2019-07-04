"Урал инклюзивный" образовался на форуме "УТРО-2019" в Тюмени

| Фото: АНО "Вдохновение" | Фото: АНО "Вдохновение"

Новая образовательная площадка – "Урал инклюзивный" впервые появилась на Всероссийском молодежном форуме "Утро" в Тюмени.

Об этом рассказал руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин.

"На форуме были представлены площадки: "Урал предприимчивый", "Урал творческий", "Урал экологический", "Урал добровольческий", "Урал медийный", а теперь еще и "Урал инклюзивный". Остались позади две смены форума "Утро", который в этом году успешно отработал в Тюмени", - отметил он.

По словам Тимура Нигматуллина форум запомнится надолго каждому. "Если вы еще не знаете, то инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Инклюзия предполагает разработку и применение конкретных решений, которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной жизни. На форуме "Утро" с этим проблем не возникло, и, не смотря на специальную площадку для участников с ограниченными возможностями здоровья, в единой молодежной среде, в которую все окунулись на несколько дней, никто никаких ограничений не ощущал и не замечал", - пояснил он.

"Урал инклюзивный" – это абсолютно новая практика для данного форума.

"Мы пошли на эксперимент, не взвешивая все "за" и "против". Ребята с инвалидностью доказали, что они могут и готовы обучаться, демонстрировать знания, делиться идеями, предлагать креативные проекты, выигрывать гранты. Эксперимент удался! И это здорово", - добавил Тимур Нигматуллин.

Программа первой смены "Урала инклюзивного" включала в себя: диалог-лекцию об успешности от самого мощного мотиватора Виктора Счастливого, мастер-класс по русскому жестовому языку от профессионального переводчика Елены Литвиновой, практикум по сопровождению незрячих и использованию рельефно-точечного шрифта Брайля от Анны Фадеевой.

Украшением площадки и образовательной программы стал мастер-класс по танцам на колясках от чемпионов Кубка Мира Виктора Погорелова и Марины Котмановой.

"Работа в группах, с аудиторией, лекции и диалоги от мощных спикеров, приехавших из Тюмени, Санкт-Петербурга, Самары, фотосессии и много живого общения – все это объединило два мира в один, сделав людей с инвалидностью и здоровых единомышленниками. Ребята искренне радовались победам друг друга. Проекты победителей – это отдельная тема для разговора. Например, Денис Грехов из Нижнего Тагила получил грантовую поддержку 400 тысяч рублей. Скоро в его городе появится уникальное учреждение – коворкинг-центр для глухих "Тихое место". Участники инклюзивной площадки выиграли пять грантов за две смены в общей сумме 1 миллион 390 тысяч рублей", - рассказал Тимур Нигматуллин.

На второй смене выступил председатель общественной организации "Оптимист" в Тюмени Рашид Хамзин, который рассказал об интеллектуально-творческом конкурсе красоты среди девушек с особенностями здоровья "Мисс Оптимистка".

"Проект стал настолько успешным, что аналогичные конкурсы теперь проходят во многих регионах страны", - сообщил он.

Анна Миркина о форуме "Утро" знала давно, и каждый год хотела на него попасть: "Поездки каждый раз срывалась из-за операций или реабилитации после них. И вот, мечта сбылась – я на "Утре"! Мои ожидания от форума оправдались. Было очень много активных и интересных ребят, мы делились друг с другом историями и опытом, со многими подружились".

В последний день форума участники "Урала инклюзивного" организовали акцию "Обними всё УТРО!". Ребята выходили с табличками: "обнять меня" и "дай я обниму тебя".

Ирина Шемякина