Тюменцев ждут в Совете по молодежной политике УФО

| Фото: организаторов форума "УТРО-2019" | Фото: организаторов форума "УТРО-2019"

Стать участником Совета по молодежной политике Уральского федерального округа. Молодые люди от 18 до 30 лет могут до 5 октября. Для этого необходимо подать заявку по ссылке. Отбор кандидатов пройдет на конкурсной основе.

Совет состоит из двух уровней. В составе первого: руководство Федерального агентства по делам молодежи, заместители высших должностных лиц субъекта Российской Федерации, руководители исполнительных органов государственной власти молодежной политики, сотрудники аппарата полномочного представителя. Во второй входят молодых активисты, которые имеют опыт в общественной деятельности.

В 2018 году в состав Совета от Тюменской области вошли три студента Тюменского государственного университета. Члены Совета разработали новые тематические направления для молодежного форума "Утро-2019" и создали базу работодателей для студенческих отрядов.

В Тюменской области при поддержке Минспорта России и правительства создали центр, на базе которого прошел Кубок России по сноуборду в 2019 году.

Совет по молодежной политике при полномочном представителе президента Российской Федерации – постоянный консультативно-совещательный орган, основной целью деятельности которого является реализация молодежной политики в Уральском федеральном округе.

"Совет – это, прежде всего, инструмент, с помощью которого молодые люди смогут найти применение своих сил, способностей, взять ответственность на разных участках работы. У кого-то уже есть стремление внести личный вклад в реализацию программ, направленных на раскрытие социально-экономического потенциала своего региона, совершенствование его инфраструктуры, повышение качества жизни людей. Кто-то еще в поиске. Фактически молодежный совет как раз и должен направлять энергию молодежи в конструктивное русло", — отметил полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов.