Тюменские депутаты: отчет главы города максимально информативный и честный

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Тюменские депутаты высоко оценили отчет главы города о работе, проделанной администрацией в 2018 году. С докладом о результатах деятельности Руслан Кухарук выступил на заседании городского парламента 27 июня.

Руслан Кухарук представил вниманию народных избранников основные показатели развития областного центра в экономике, социальной политике, строительстве, ЖКХ, благоустройстве территории, а также других жизненно важных для горожан направлениях.

"Радует тот факт, что отчет единогласно поддержали представители всех фракций, - прокомментировал выступление главы города руководитель фракции "Справедливая Россия" Владимир Гороховцев. – Доклад показывает, что работа действительно ведется и ее поддерживают жители Тюмени. В городе идет благоустройство дворов, появляются скверы и спортивные площадки, тюменцы обеспечены городским общественным транспортом".

Парламентарий добавил также, что остаются вопросы, требующие дальнейшей тщательной работы, такие, как капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.

"Город продолжает динамично развиваться, и за последние годы мы уже привыкли к тому, что Тюмень становится брендом международного масштаба, - считает руководитель депутатской фракции партии "Единая Россия" Дмитрий Осипов. – И в этом вклад каждого тюменца, работающего на своем месте".

Развитие областного центра проходит в условиях непрекращающегося роста населения, отметил Дмитрий Осипов. Он напомнил, что к завершению работы предыдущего, шестого созыва Тюменской городской думы население Тюмени составило 768 тыс. человек. "Это колоссальный рост, и, соответственно, нагрузка на все сферы жизни города".

Руководитель фракции партии ЛДПР в Тюменской городской думе Мурат Тулебаев оценил отчет главы города как удовлетворительный. "Бюджет Тюмени впервые превысил тридцать миллиардов рублей, - подчеркнул парламентарий. – А реализуемые муниципальные программы затронули все сферы жизни города, их цели достигнуты, а бюджет остался социально ориентированным".

Среди замечаний и предложений депутатов Мурат Тулебаев назвал снижение очереди в детские дошкольные учреждения для детей в возрасте до трех лет, а также вопросы доступности муниципальных учреждений города для инвалидов и маломобильных граждан.

Сергей Пыхалов, руководитель фракции КПРФ в городской думе, охарактеризовал отчет главы города как объемный и максимально информативный. "Доклад был не только подробный, но и максимально честный, - сказал он. – Были цифры, которые показали не только рост, но и падение по отдельным направлениям".

По его словам, это повод еще усерднее работать и дальше над улучшением жизни в областном центре для каждого тюменца.

Отметим, что парламентарии всех фракций городского парламента единогласно одобрили отчет, представленный главой Тюмени.

Николай Ступников