Десятки дворов и улиц реконструируют в Тюмени

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Более 50 дворов многоквартирных домов благоустроят в областной столице в 2019 году. Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук доложил губернатору Тюменской области Александру Моору после осмотра объектов благоустройства и дорожного строительства 28 июня.

"Реализуя национальный проект "Жилье и городская среда", мы движемся по нескольким направлениям. В 2019 году в областном центре запланировано благоустройство 51 дворовой территории. При этом используется комплексный подход - если есть необходимость в модернизации инженерных коммуникаций, то сперва мы выполняем эти работы, и только потом принимаемся за благоустройство", - отметил глава города.

Александр Моор осмотрел благоустраиваемый двор на ул. Энергостроителей и новые улицы в микрорайоне "Восточный-2", а также ознакомился с презентацией проекта прокладки велосипедной дорожки по ул. Широтная на участке от ул. Мельникайте до ул. Малая Боровская.

"В 2019 году будет построено или реконструировано около 80 объектов дорожного хозяйства. Протяженность новых и реконструируемых дорог составит 14 километров. Еще 8 километров дорог предстоит капитально отремонтировать - с устройством ливневой канализации, пешеходных и велосипедных дорожек. Кроме того, около 40 километров городских улиц будут приведены в нормативное состояние с использованием метода фрезерования", - доложил губернатору Руслан Кухарук.

Как и прежде, особое внимание уделяется развитию сети велодорожек. Их протяженность в 2019 году должна увеличиться на 9 км, а к 2022 году - на 22 км. Уже разработана необходимая проектная документация. "Кроме того, реагируя на обращения горожан, мы развиваем тротуарную сеть во дворах и внутриквартальных проездах", - добавил глава Тюмени.

По мнению губернатора, в Тюменской области имеются все возможности для эффективного решения задач, поставленных перед регионом в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Мы уделяем серьезное внимание развитию дорожной сети в областном центре. Будем постепенно реализовывать долгосрочные планы по строительству новых развязок на ключевых перекрестках и кольцевой автодороге. Тюмень строится и расширяется, и сегодня есть необходимость не только в текущем ремонте дорог, но и в создании качественной дорожной инфраструктуры в новых микрорайонах", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко