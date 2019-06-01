Губернатор поздравил жителей Ялуторовска с юбилеем города

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

С 360-летием Ялуторовска поздравил горожан губернатор Тюменской области Александр Моор.

На торжественном мероприятии, посвященном празднику, глава региона отметил, что этот юбилей дорог всем, чья жизнь и судьба связана с Ялуторовском. По воле истории небольшой сибирский городок стал вторым домом для декабристов, впитал в себя самое лучшее от представителей интеллигенции, а Cибирский тракт дал новый импульс развитию ремесел и торговли. Базируясь прочно на этом историческом фундаменте, город продолжает движение вперед, но при этом не теряет своей индивидуальности.

Александр Моор подчеркнул, что Ялуторовск стал туристическим центром: многие мероприятия, которые проходят здесь, входят в национальный календарь событий, стали его визитной карточкой, а также брендом Тюменской области. По его словам, в городе живут инициативные и активные люди, которые участвуют в его благоустройстве, принимают решения по приоритетам развития.

"Вместе мы делаем все, чтобы жизнь ялуторовчан была еще более комфортной и уютной, – сказал губернатор, – и нет никаких сомнений, что при таком трудолюбии, щедрости, доброте и любви к родному городу все получится". Глава региона пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и вручил ялуторовчанам заслуженные награды.

После этого Александр Моор посетил живой этнографический музей "Многоликий Ялуторовск". На интерактивной выставке представлены национальные подворья, где можно продегустировать кухню и познакомиться с бытом и культурой народов, проживающих в Ялуторовске.