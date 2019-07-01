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Селянин купил у мошенника несуществующего быка

Происшествия, 16:32 01 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. рублей лишился житель Исетского района, поверив объявлению о продаже породистого быка. За выгодным предложением стоял мошенник, сообщает УМВД по Тюменской области.

Житель пос. Кировский обратился в полицию с заявлением о факте мошенничества. Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел в Интернете объявление о продаже быка породы герефорд. Цена по сравнению с другими объявлениями была ниже на 10 тыс. рублей.

В телефонном разговоре продавец рассказал селянину историю об умершем родственнике и его жене, которой тяжело одной ухаживать за хозяйством и попросил внести предоплату за животное. Мужчина не согласился.

На следующий день продавец, якобы проживающий в Ишиме, сам позвонил покупателю и сообщил, что собирается везти быков другим покупателям и может по пути завести и ему. Мужчина перевел на указанный продавцом номер банковского счета 10 тыс. рублей. Он ждал свой товар три дня и пытался дозвониться до продавца, но его телефон не отвечал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину".

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# мошенничество , полиция , уголовное дело

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