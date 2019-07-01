  • 1 июля 20191.07.2019понедельник
  • USD63,0756
    EUR71,8179
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер восточный

Ставка по ипотеке ниже на приобретение жилья у партнеров Запсибкомбанка

Экономика, 17:38 01 июля 2019

Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Теперь у всех желающих улучшить свои жилищные условия появилось еще больше поводов оформить ипотеку в Запсибкомбанке. Специальная программа на приобретение недвижимости у партнеров банка – это двойная выгода: и ставка ниже, и жилье можно приобрести с дисконтом.

Среди партнеров Запсибкомбанка – крупнейшие застройщики с жилыми объектами как в Тюмени, так и за ее пределами, в том числе есть загородная недвижимость. Можно приобрести и готовое, и строящееся жилье: квартиры, коттеджи, таунхаусы с земельными участками в организованных коттеджных поселках.

Оформление ипотеки на партнерских условиях в Запсибкомбанке позволяет получить:

- специальные условия по ставкам от 9,7% годовых;

- дисконт от 1 до 2% от стоимости недвижимости;

- ставку 5% годовых, если в семье родился(-тся) второй и/или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Семейная ипотека под 5% годовых – это возможность купить жилье большей площади и получить максимально комфортный ежемесячный платеж.

"Сейчас в Запсибкомбанке действуют привлекательные условия на ипотеку для семей с детьми по ставке 5% на весь срок кредитования и ставка от 9,7% на объекты недвижимости от партнеров банка. Вне зависимости от выбранной программы, у вас будет возможность получить дисконт от партнеров банка в размере от 1 до 2%. С полным списком крупнейших застройщиков-партнеров и возможными скидками вы можете ознакомиться в любом офисе банка", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Оформить ипотеку можно на сайте или в офисе банка.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Запсибкомбанк , ипотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 01.07.2019Ставка по ипотеке ниже на приобретение жилья у партнеров Запсибкомбанка
13:26 01.07.2019Беззалоговые микрозаймы начали предоставлять начинающим предпринимателям региона
11:47 01.07.2019Пульс бизнеса в смартфоне. Как следить за продажами через ОФД?
09:46 01.07.2019Новое предприятие по выращиванию рыбы откроют в Уватском районе