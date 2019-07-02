  • 2 июля 20192.07.2019вторник
  • USD63,0541
    EUR71,3962
  • В Тюмени 22..24 С 6 м/с ветер восточный

В Тобольске построят новую насосную станцию

Губернатор, 12:20 02 июля 2019

https://gubernator.admtyumen.ru | Фото: https://gubernator.admtyumen.ru

Новую насосную станцию построят в Тобольске. Решение об этом было принято на рабочем совещании по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства, которое провел глава региона Александр Моор.

В качестве насосной станции на данный момент в городе используется котельная № 1. Оборудование и здание, где она расположена, имеют высокий износ. Этот объект будет ликвидирован.

В Тобольске сейчас 27% сетей признано ветхими. Такая ситуация возникла в результате систематических недоремонтов из-за недостаточного финансирования. Чтобы в максимально короткий срок привести сети в нормативное состояние, необходимо увеличить объемы сезонных ремонтов в несколько раз.

"Город растет, появляются новые технологии, поэтому сегодня мы приняли необходимые решения на ближайшую пятилетку. Сети должны работать с минимальным количеством инцидентов, необходимо повышать качество питьевой воды и обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения", - подчеркнул Александр Моор.

Участники совещания обсудили развитие в городе системы "Безопасный город". Опыт Тюмени показывает, что установка камер видеонаблюдения и их объединение в централизованную сеть значительно снижает количество правонарушений и происшествий.

"В Тобольске реконструируется большое количество городских общественных пространств и объектов, формируются новые туристические маршруты. Безусловно, они должны быть безопасными для тоболяков и гостей города", - считает Александр Моор.

По мнению главы города Максима Афанасьева, очень важно, что Тобольск получил поддержку губернатора в работе по формированию надежной системы функционирования городского хозяйства.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , ЖКХ , котельная , Максим Афанасьев , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:20 02.07.2019В Тобольске построят новую насосную станцию
15:04 01.07.2019Александр Моор и Руслан Кухарук обсудили реализацию муниципальных программ в Тюмени
17:57 29.06.2019Тобольск присоединился к региональной программе "Безопасный город"
16:29 29.06.2019Губернатор поздравил жителей Ялуторовска с юбилеем города