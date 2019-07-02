В Тобольске построят новую насосную станцию

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Новую насосную станцию построят в Тобольске. Решение об этом было принято на рабочем совещании по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства, которое провел глава региона Александр Моор.

В качестве насосной станции на данный момент в городе используется котельная № 1. Оборудование и здание, где она расположена, имеют высокий износ. Этот объект будет ликвидирован.

В Тобольске сейчас 27% сетей признано ветхими. Такая ситуация возникла в результате систематических недоремонтов из-за недостаточного финансирования. Чтобы в максимально короткий срок привести сети в нормативное состояние, необходимо увеличить объемы сезонных ремонтов в несколько раз.

"Город растет, появляются новые технологии, поэтому сегодня мы приняли необходимые решения на ближайшую пятилетку. Сети должны работать с минимальным количеством инцидентов, необходимо повышать качество питьевой воды и обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения", - подчеркнул Александр Моор.

Участники совещания обсудили развитие в городе системы "Безопасный город". Опыт Тюмени показывает, что установка камер видеонаблюдения и их объединение в централизованную сеть значительно снижает количество правонарушений и происшествий.

"В Тобольске реконструируется большое количество городских общественных пространств и объектов, формируются новые туристические маршруты. Безусловно, они должны быть безопасными для тоболяков и гостей города", - считает Александр Моор.

По мнению главы города Максима Афанасьева, очень важно, что Тобольск получил поддержку губернатора в работе по формированию надежной системы функционирования городского хозяйства.