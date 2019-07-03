В Тюмени запускают бесплатный проект "Малыш играет в футбол"

Тюменский футбольный клуб "Юная Сибирь" запустил специальный проект, в рамках которого можно водить детей в спортивную секцию "Малыш играет в футбол" бесплатно до конца августа. Об этом сообщает городской многопрофильный центр.

Приглашаются ребята в возрастные группы 4-5 и 6-7 лет. Такое предложение позволит развить в ребенке любовь к футболу и проверить, насколько он вынослив и готов к нагрузкам. Малыш попробует свои силы и в легкой форме научится правилам игры.

Тренировки проводятся по субботам и воскресеньям по адресу: ул. Садовая, 64. Начало в 10 и 11 часов.

Запись по телефону: 600-904.