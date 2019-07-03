К обязательным работам привлекли водителя-должника

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Мужчину, задолжавшего более 200 тыс. рублей, задержали в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В ходе совместного рейда службы судебных приставов и сотрудников ГИБДД был задержан автовладелец, за которым числился долг по 61 исполнительному производству. Общая сумма долга тюменца составила 208 тыс. 500 рублей.

60 тыс. рублей это неоплаченные услуги ЖКХ, один кредит за сотовый телефон, остальную часть исполнительных производств составили штрафы ГИБДД. Один из которых за вождение в нетрезвом состоянии на 30 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель в отношении нарушителя составил 10 протоколов. Судья Ленинского районного суда признал обвиняемого виновным и назначил 200 часов обязательных работ.