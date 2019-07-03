Николай Руссу: нам нужны целеустремленные и трудолюбивые молодые строители

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

"Вертушка" - так называют в тюменской компании "Мостострой-11" разработанную здесь всеобъемлющую систему практики для студентов, которая позволяет будущим строителям попробовать свои силы во всех сферах реального строительного производства.

Об этом рассказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу. Поводом для встречи стало проведенное в компании собеседование с выпускниками школ Тюменской области, Ямала и Югры, которые претендуют на поступление в Сибирский государственный автодорожный институт (СибАДИ) на места, финансируемые компанией.

"Нам очень нужны целеустремленные, амбициозные, трудолюбивые молодые люди с новыми идеями. Поэтому тесная связь с профильными вузами, подготовка молодых специалистов под запрос компании, начиная с первого курса уже давно стала основой кадровой политики "Мостостроя-11". Мы ведем подготовку специалистов в СибАДИ и Тюменском государственном индустриальном университете. Ежегодно нам требуется около 80 инженерно-технических работников", - рассказал Николай Руссу.

В сфере интересов компании - возведение мостов и путепроводов, транспортных развязок и других объектов дорожной инфраструктуры, а также жилищное строительство. При этом "Мостострой-11" отличается комплексным подходом к делу - от проектирования объектов и производства стройматериалов и строительных конструкций до строительно-монтажных работ.

"Самое важное - приходя к нам на практику, студент, начиная с первого курса, получает возможность поработать на каждом из этапов производства. Именно это у нас и называется "вертушкой". Пройдя такой путь, к концу обучения молодые специалисты понимают, в какой сфере строительства они готовы реализовать свой потенциал. Мы тоже от года к году отслеживаем квалификацию студентов, чтобы в итоге предложить ребятам работу, которая им по силам", - отметил Николай Руссу.

По мнению директора строительного института СибАДИ Юлии Коденцевой, богатые возможности для производственной практики, которые студенты получают в компании "Мостострой-11", значительно повышают качество образования.

"Студенты на практике закрепляют полученные в вузе теоретические знания. В итоге выпускник нашего вуза может начинать карьерный рост в компании с самого первого дня работы", - подчеркнула она. В компании "Мостострой-11" трудятся 140 выпускников СибАДИ.

В строительном институте Тюменском индустриальном университете компания "Мостострой-11" создала базовую кафедру, на которой ведется обучение по магистерской программе "Искусственные сооружения на транспорте, способы их возведения и эксплуатации". Заведует кафедрой заместитель директора компании по экономике Наталья Бреус. Своей основной задачей она считает подготовку специалистов, отвечающих требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

"На нашей кафедре работают преподаватели вузов, которые дают студентам теоретические знания, и ведущие специалисты нашей компании, которые предлагают практические кейсы. Главные направления обучения - современные технологии и инновации в строительстве, проектное управление, бюджетирование, бережливое производство, цифровые технологии. Последнее направление развивается наиболее динамично. Наши студенты активно участвуют в научно-исследовательской деятельности, результаты которой успешно внедряются в практику компании", - рассказала Наталья Бреус.

По словам Николая Руссу, одним из важнейших слагаемых успеха компании "Мостострой-11" является преемственность поколений специалистов. "Мы постоянно поддерживаем живую и тесную связь между проходящими у нас практику студентами, молодыми специалистами и строителями-ветеранами", - подчеркнул генеральный директор.

Подготовка специалистов, востребованных на реальном производстве, развитие сотрудничества вузов с индустриальными компаниями - важнейшая цель российской системы образования. Опыт компании "Мостострой-11" - еще одно подтверждение того, что Тюменская область находится на передовых позициях в решении этой задачи.

Евгений Бабенко