Заготовку сенажа начали в ООО "Тюменские молочные фермы"

| Фото: www.acdamate.com | Фото: www.acdamate.com

4,4 тысячи тонн сенажа заготовлено с площади 1,4 тыс. га в ООО "Тюменские молочные фермы", сообщает группа компаний "Дамате".

Это составляет 100 % от планируемой площади по первому укосу. В заготовке кормов задействовано 24 единицы специализированной техники марки Claas для уборки и перевозки зеленой массы.

В этом сезоне компания планирует заготовить: силоса кукурузного 62 тыс. тонн, сенажа люцернового 20 тыс. тонн, сенажа однолетних трав 21 тыс. тонн, сена 900 тонн.

В весеннюю посевную кампанию ГК "Дамате" засеяла в Тюменской области около 9 тысяч гектар люцерной и многолетними травами, ячменем и кукурузой. Напомним, что в текущем году группа компаний "Дамате" внесла ряд изменений в севооборот: введены другие, более адаптированные к климатической зоне гибриды кукурузы. Связано это, прежде всего, с высокой востребованностью кукурузы в животноводстве за счет хорошо сбалансированного состава.

Общий земельный фонд "Дамате" в Тюменской области составляет около 13 тыс. га, что позволяет полностью обеспечить поголовье фермы кормами собственного производства. Зеленые корма – это основа рациона поголовья на молочном комплексе. Качественные корма в достаточном объеме – гарантия стабильных надоев и высокого качества молока от коров "Тюменских молочных ферм".