Бандита, орудовавшего в "девяностые" в Тюмени, задержали в Московской области

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Участника банды, объявленного в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений с 1995 по 2003 годы, задержали, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Одного из обвиняемых членов банды задержали в июне. На счету преступной группы - несколько десятков преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких – убийства, разбойные нападения, совершенные с 1995 по 2003 годы. Удалось задержать 11 подозреваемых, в том числе и лидера банды. Уголовные дела впоследствии направили в суд, в отношении указанных лиц вынесены обвинительные приговоры.

Еще двоих подозреваемых объявили в федеральный розыск. Местонахождение одного из них удалось установить. Мужчину задержали в Московской области, после этапировали в СИЗО в Тюмень. "Предварительное расследование по уголовному делу возобновлено. Предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 1994-1995 годах житель Тюмени решил организовать банду для нападения на граждан и организации, куда впоследствии вовлекли 13 жителей региона. С 1995 по 2003 годы члены банды совершили 26 вооруженных разбойных нападений на граждан и организации, расположенные не только в Тюменской области, но и в Екатеринбурге. Они убили восемь человек, четверо получили огнестрельные ранения.

Злоумышленники похищали деньги и автомобили. Члены банды подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации. На их вооружении состояло большое количество различного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств.

Так, в декабре 1995 года на 10 км автодороги Тюмень-аэропорт "Рощино" с применением огнестрельного оружия было совершено разбойное нападение на сотрудников коммерческого предприятия. Двое были убиты, третий ранен. Первая "добыча" злоумышленников составила 340 млн неденоминированных рублей. Кроме того, 29 января 2003 года они напали на инкассаторов, перевозивших деньги из аэропорта в один из коммерческих банков города. На 16 км автодороги Тюмень-Ирбит во время перестрелки был убит сотрудник ОБ ДПС ГИБДД при ГУВД Тюменской области, второй сотрудник получил ранение.

Расследование уголовного дела продолжается.