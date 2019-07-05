Для ямальских борцов построят центр единоборств

| Фото: Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Первый в городе центр единоборств появится в Салехарде до конца 2019 года, сообщает правительство ЯНАО.

Сейчас идет реконструкция здания бывшего магазина на улице Игарской, которое простаивает несколько лет. Строители переделывают внутреннее пространство, сносят перегородки.

В спорткомплексе будут организованы занятия по нескольким видам спорта: карате, ММА, бокс, спортивная борьба, а также тренажерный зал, раздевалки, душевые комнаты и комнаты хранения спортивного инвентаря и оборудования. Кроме того, для занятий физкультурой обустроят и территорию вокруг здания.

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта - конец 2019 года. Его запуск значительно разгрузит имеющиеся спортивные объекты окружной столицы.

В дневное время в центре будут заниматься учащиеся муниципальных спортивных школ, также спортсмены с ограниченными физическими возможностями здоровья. В вечернее время спорткомплекс смогут посещать и взрослые.