В Тюменской области началась подготовка к переписи населения

| Фото: скриншот видео Росстата | Фото: скриншот видео Росстата

Первое заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года прошло в правительстве региона под председательством губернатора Александра Моора. В режиме видео-конференц-связи участие приняли руководители муниципальных образований.

Открывая рабочее заседание, губернатор подчеркнул, что достоверные и актуальные данные о численности населения в Тюменской области необходимы для принятия управленческих решений, формирования программ и планов развития всего региона.

Руководитель Тюменьстата Надежда Менова рассказала об основных этапах проведения переписи. Главное новшество - возможность электронного анкетирования. Для этого нужно быть зарегистрированным на Едином портале государственных услуг (ЕГПУ).

Еще один вариант - установка электронных терминалов в общественных местах. С помощью планшетов можно будет зайти на сайт переписи и пройти анкетирование.

Третий способ - стандартная процедура посещения жителей переписчиком с заполнением анкетных данных.

Члены межведомственной комиссии обсудили мероприятия, которые предстоит выполнить в ближайшее время и наметили план работы.

Напомним, перепись населения в Российской Федерации проводится не реже, чем один раз в 10 лет. Ближайшая запланирована на октябрь 2020 года, продлится месяц.