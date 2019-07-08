Тюменские новаторы презентуют разработки на ИННОПРОМ-2019

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Автоматизированный программный комплекс по безопасности труда представит на своем стенде тюменская компания ООО "СиМакс" на ИННОПРОМ-2019. X Международная промышленная выставка откроется в Екатеринбурге 8 июля и продлится до 11 числа.

Как сообщил коммерческий директор компании Дмитрий Битюков, команда разработчиков занималась образовательной деятельностью на крупных российских предприятиях. Однажды возникла потребность оснастить сотрудников электронной библиотекой по технике безопасности. Это стало основой инновационной идеи.

Автоматизированная система по безопасности труда позволяет вести учет, проводить графики, обеспечивать тестирование специалистов. Впервые ее применили на предприятии "Газпром Трансгаз Югорск", в составе которого более 20 тыс. сотрудников. Вести учет по охране труда на бумаге или в Excel становилось невозможным для компании.

"Эта система позволила им вести интерактивный график, обеспечить обучающихся людей библиотекой – вопросами, тестами, материалами. Был разработан модуль на подобии, как в ГИБДД сдают тесты. В личном кабинете видно, прошел ли аттестацию сотрудник", - пояснил Дмитрий Битюков.

В 2015 году модуль стал обрастать новыми функциями – появились вебинары и инструктажи. Сейчас новаторы работают над модулем производственного контроля. Пользователь системы может загрузить информацию по оборудованию, которое он применяет, инфраструктурных объектов, закрепить за ними штатные единицы.

Далее планируется разработать режим проверки: проверяющая комиссия выгрузит чек-лист на планшет и пройдет по заданному маршруту инфраструктуры, отмечая соответствие-несоответствие качеству.

"На любом предприятии накоплен большой опыт типовых замечаний. Они заносятся в библиотеку. Допустим, мы подошли к манометру, выбираем его, видим, какие критерии надо проверить, заполняем в системе замечания. Эта работа интегрируется со всей платформой – ответственный тут же назначает сроки устранения недостатка", – пояснил он.

Выполнение работы можно будет отследить в системе, в подтверждение этому сотрудник сможет загрузить фотофайл.

"Это дает оцифрованную картину по безопасности труда на предприятии. В итоге платформа позволяет отследить досье на каждого человека. И к тому же сокращаются трудозатраты", - заявил Дмитрий Битюков.

Свои технологические стартапы на ИННОПРОМ-2019 представят тюменские компании "Жилищный стандарт", "Орион", "Неокомпозит", "СибСтрой-Экология", "Тюмень Прибор", "Минт Рокет", "Джеймс Девелопмент".

Ирина Ромашкина