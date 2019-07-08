Тюменец, заразивший ВИЧ-инфекцией сожительницу, ответит перед судом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

23-летний житель Тюмени, заразивший сожительницу ВИЧ-инфекцией, предстанет перед судом, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, у молодого человека в октябре 2016 года во время отбывания наказания в колонии выявили ВИЧ-инфекцию и предупредили его об уголовной ответственности за заведомое заражение другого человека. Между тем в январе 2019 года он через социальные сети познакомился с девушкой, у которой была малолетняя дочь. Молодой человек начал проживать с ней.

В феврале 2019 года тюменец убил мужчину, приревновав к сожительнице. Злоумышленника задержали. Вскоре после этого девушка узнала, что он болен ВИЧ. При обследовании инфекцию выявили и у тюменки.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Центральный районный суд.

Отметим, в мае 2019 году суд приговорил тюменца за убийство к 8 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Санкция ч.2 ст. 122 УК РФ “Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни” предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.