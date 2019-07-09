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Следователи проверяют информацию о гибели мальчика в Тоболе

Происшествия, 15:34 09 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверку по сообщению о гибели восьмилетнего ребенка при купании в реке Тобол организовали следователи, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области.

По предварительным данным, 8 июля при купании в необорудованном месте в реке Тобол — в районе моста в п. Малое Чаусово — ребенок пропал из виду детей, вместе с которыми он пришел на берег. После получения сообщения о происшествии выехала следственно-оперативная группа. Следователь осмотрел место, опросил родственников мальчика и очевидцев.

Поиски ребенка продолжаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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# проверка , следователи

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