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При пожаре в многоэтажке в Тюмени никто не пострадал

Происшествия, 09:09 10 июля 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

При пожаре в многоэтажном жилом доме на ул. Червишевский тракт, 49 в Тюмени 9 июля пострадавших нет. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Сообщение о том, что в девятиэтажном здании загорелась трехкомнатная квартира, поступило на пульт дежурного в 16 часов 59 минут.

Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после вызова. В ликвидации пожара участвовали 26 спасателей, было задействовано девять единиц спецтехники. Из опасной зоны пожарные эвакуировали 50 человек.

Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры на площади 12 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.

Николай Ступников

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , эвакуация

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