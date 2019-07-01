Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, выпавшего из окна в Тобольске

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

По факту гибели мужчины, выпавшего из окна дома в 10 мкрн в Тобольске 9 июля, организована проверка, сообщает управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Тело мужчины 1957 года рождения нашли под окнами жилого дома около 14 часов 30 минут. По предварительным данным, он выпал из окна пятого этажа.

Следователи опрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.