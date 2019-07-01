Благоустройство дворов в микрорайоне "Тура" проинспектировал глава города

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Продолжение комплексного благоустройства на ул. Домостроителей в микрорайоне "Тура" проинспектировал во время выездного совещания глава Тюмени Руслан Кухарук 10 июля.

Первым объектом посещения стала дворовая территория у дома № 14, обустроенная в 2018 году. Тогда здесь появилась игровая площадка для детей от 3 до 12 лет, спортивная площадка с тренажерной зоной. Как пояснил руководитель управы Ленинского административного округа Роман Воллерт, в апреле состояние территории проверили. За время эксплуатации выявили недочеты состояния спортивных тренажеров, резинового покрытия, газона.

"Почти все замечания подрядчик устранил в рамках гарантийных обязательств. Срок гарантии составляет пять лет и подобные проверки проходят ежегодно", - рассказал Роман Воллерт.

Как сообщила генеральный директор управляющей компании ООО "УК "Капитал-групп" Антонина Малашок, остается вопрос с песчаным покрытием.

"Мы просили завезти крупнозернистый песок, его преимущества по сравнению с мелким мы знаем по личному опыту – в 2012 году его использовали при благоустройстве дворов домов девять и одиннадцать на Казачьих лугах. Здесь засыпали мелкий. Из-за постоянного, сильного сквозняка его раздувает по всем дорожкам. Он летит в глаза детям на площадках, прохожим", - рассказала Антонина Малашок.

Руслан Кухарук поручил представителю подрядной организации и главе управы найти варианты решения проблемы. Как пояснил руководитель управы Роман Воллерт, главный вопрос – цена: крупнозернистый песок нужно поставлять издалека и он в десять раз дороже промытого мелкого. "Подрядчик готов идти навстречу пожеланию жителей и завезти сначала в порядке эксперимента машину тяжелого песка с кварцевой составляющей. Ветер здесь действительно очень сильный и песок, который мы обычно используем для благоустройства, не подходит, будем искать разумный компромисс", - рассказал руководитель Ленинского округа.

По другую сторону дома № 14 ведут благоустройство территории до храма Серафима Саровского и поликлиники № 13. Здесь появится зона отдыха с пешеходными дорожками, скамейками, парковки, которые позволят разгрузить придомовую территорию и будут удобны прихожанам и посетителям поликлиники.

"Долгое время здесь был заросший кустами грязный пустырь. В июне начали работы, подрядчики очень хорошо работают, за полтора месяца сделано многое и территорию просто не узнать", - рассказала директор управляющей компании.

Во время осмотра места работ председатель совета ТОС микрорайона "Тура", депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнёва попросила главу города помочь с решением вопроса старого фонтана в сквере Казачьи луга. По ее словам, он не действует около 10 лет, смысла восстанавливать его нет. После разбора на его месте жители планируют установить арт-объект.

Руслан Кухарук отметил, что инициатива хорошая, а тесное сотрудничество жителей, депутатов, управляющей компании и управы округа всегда видно по воплощенным продуманным проектам.

Как рассказал руководитель управы Роман Воллерт, в Ленинском округе немало примеров такого взаимодействия.

"Уже три года подряд дворы нашего Ленинского округа признаются лучшими в Тюмени: это территории на ул. 50 лет ВЛКСМ, Энергетиков и здесь на Домостроителей. Ярким проектом этого года будет комплексное благоустройство двора около пересечения улиц Рижской и Парфёнова. Сейчас там заканчивают работы сетевые организации, а активные жители создали в соцсетях группу, где вместе с управой, проектировщиком, подрядчиком обсуждают концепцию проекта, реализацию. В сентябре мы планируем его завершить и, думаю, он станет одним из лучших", - рассказал Роман Воллерт.

Ирина Кургузова