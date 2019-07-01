Шахматистов приглашают на открытый фестиваль в Ярково

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

22-й областной открытый шахматный фестиваль "Летний Кубок Р.Г. Фольца-2019" пройдет в спортивном зале "Сибиряк" детско-юношеской школы с. Ярково (ул. Пионерская, 96/2) с 12 по 14 июля, сообщает администрация Ярковского района.

Запланированы четыре мероприятия. Состоятся соревнования по быстрым шахматам — швейцарская система (количество туров определяется на судейской коллегии). Контроль времени: 15 минут + 10 секунд на ход.

На турнир "А" допускаются шахматисты не ниже 1 взрослого разряда. На турнир "Б" допускаются шахматисты 2002 года рождения и младше, а также ветераны 1959 года рождения и старше, не ниже 3 взрослого разряда.

Пройдет блицтурнир — швейцарская система, 9 туров. Контроль времени: 3 минуты + 2 секунды на ход. Допускаются все желающие.

Состоятся также сеанс одновременной игры и товарищеский шахматный матч "Ярковский район" — "Ветераны Тюмени".

Программа фестиваля здесь.