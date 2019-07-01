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Обладатели знаков ГТО могут выиграть путевку в Абалак

Спорт, 15:54 12 июля 2019

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Двухдневную путевку в туристский комплекс Абалак могут выиграть тюменцы, выполнившие нормативы ГТО, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Для этого достаточно до 30 сентября получить статус о присвоении знака в личном кабинете на сайте ВФСК "ГТО". А 5 октября, в День здоровья, на стадионе "Строймаш" среди участников акции, присутствующих на мероприятии, будет разыграна путевка. В настоящий момент на главный приз претендуют несколько будущих значкистов.

Присоединиться к акции и выполнить часть нормативов "ГТО" жители Тюмени могут 13 июля. В 12 часов 30 минут на базе отдыха "Верхний бор" стартует #ГТОнапляже. Площадка будет работать по субботам и воскресеньям (кроме дождливых дней) с 13 до 16 часов. Работа инструкторов продлится до 1 сентября. А 15 июля состоится промежуточный розыгрыш спортивного
мяча среди тех, кто заявился на участие в акции и уже дошел до знака.

Для участия в комплексе "ГТО" необходимо зарегистрироваться на официальном сайте www.gto.ru и получить медицинский допуск. С актуальным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Условия участия в конкурсе здесь.

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# Абалак , ГТО

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