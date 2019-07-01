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Вековой дом приводят в порядок ямальские добровольцы

Общество, 16:09 13 июля 2019

из группы "Том Сойер Фест Лабытнанги" во ВКонтакте | Фото: из группы "Том Сойер Фест Лабытнанги" во ВКонтакте

115-летний деревянный дом в Лабытнанги восстанавливают волонтеры фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест".

К работе добровольцы приступили 23 июня, основные работы планируют завершить к 16 июля.

"Изначальной целью было только косметическое обновление здания, поскольку у нас нет ни финансовых, ни профессиональных кадров и возможностей, которые позволили бы исправить некоторые недочеты в конструкции — планируем сделать это в следующий раз. Мы максимально очистили придомовую территорию от огромного количества мусора — вывезли его на нескольких "КамАЗах". Также сняли подгнившие конструкции, сруб полностью зачистили и покрыли краской, предоставленной партнерами", — поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" специалист по учету и хранению фондов краеведческого музея, координатор площадки Ингрид Сафронова.

Добровольцам удалось найти мастера, который создал два наличника. Они надеются, что в 2020 году декоративные элементы украсят все окна дома.

из группы "Том Сойер Фест Лабытнанги" во ВКонтакте | Фото: из группы "Том Сойер Фест Лабытнанги" во ВКонтакте

Основные работы волонтеры планируют завершить в течение недели. Сейчас ведутся работы по облицовке окон, установке деревянных колонн, которые закроют стыки сруба. Старую завалинку демонтировали и сделали свежую. Осенью участники фестиваля "Том Сойер Фест" намерены сделать последний штрих — установить штакетник.

Дом, который выбрали волонтеры, возвели в 1903 году в Коми-деревне близ священного места народа ханты у Семи лиственниц. По словам добровольцев, это здание построили коми-зырянские семьи переселенцев из Архангельской области.

Напомним, в 2018 году к придуманному в Самаре фестивалю восстановления исторической среды силами волонтеров и спонсоров "Том Сойер Фест" присоединилась и Тюмень. Неравнодушные горожане привели в порядок дом на ул. Пароходской, 24. В 2019 году тюменцы занимаются восстановлением бревенчатого дома на ул. Льва Толстого, 50.

Инна Пахомова

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# восстановление , фестиваль

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