Чемпионат и первенство Тюмени по велосипедному спорту перенесли на 19 июля

| Фото: из архива МАУ ДО ДЮСШ №4 | Фото: из архива МАУ ДО ДЮСШ №4

Открытые чемпионат и первенство Тюмени по велосипедному спорту в дисциплинах "Маунтинбайк — кросс-кантри", "Маунтинбайк – кросс-кантри гонка с выбыванием" переносятся с 14 июля на 19 июля, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Соревнования пройдут в районе озера Цимлянское. Старт состязаний — в 17 часов.

В испытаниях примут участие около 100 спортсменов из Ялуторовска, Тобольска, Ишима, Кургана, Екатеринбурга и других городов. Честь областного центра будут отстаивать воспитанники детско-юношеской спортивной школы №4.

Во время соревнований на старт выйдут участники 2007-2009, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2002 годов рождения и старше, 2000 года рождения и старше.

"На сегодняшний день в Тюмени осталось очень мало природных участков для проведения соревнований по маунтинбайку. Идеальной трассой остается район озера Цимлянское. Там есть и подъемы, и спуски. После дождя трасса становится труднопроходимой, а именно это и нужно для состязаний. Тогда спортсмены могут продемонстрировать всю свою техническую подготовку", — прокомментировала директор детско-юношеской спортивной школы №4 Тюмени Светлана Кугаевская.

Итоги чемпионата и первенства подведут отдельно в каждой возрастной группе. Победителям и призерам соревнований вручат дипломы и памятные призы.