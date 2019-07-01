Выставочный зал в Тюмени будет модернизирован

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Здание Выставочного зала в Тюмени модернизируется. Первый этап работ включает замену светового оборудования и ремонт входной группы.

"Одно из самых узнаваемых тюменских зданий нуждается в переменах, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Для начала сделаем выставочную экспозицию площадью около 4 тысяч квадратных метров светлее. А при формировании планов на ближайшее время рассчитываем на концептуальные новшества, включая проведение новых для нас выставок".

При этом основой деятельности "Тюменской ярмарки" должен стать деловой туризм. Выставочная деятельность привлекает большое число приезжих. Например, в Германии проходят две трети ведущих мировых отраслевых выставок, куда ежегодно приезжают более 10 млн посетителей. Обороты выставок составляют сотни миллионов евро.

"Деловой туризм сейчас на подъеме. В Тюменской области на него также делают ставку и выставочная деятельность должна стать важным его компонентом", - отметил Михаил Брудков. 14:01