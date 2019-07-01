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Беспечность при обращении с огнем привела к пожарам в Югре

Происшествия, 08:31 15 июля 2019

группа ЧП [В] Нижневартовске во "ВКонтакте" vk.com/vartovsk86region | Фото: группа ЧП [В] Нижневартовске во "ВКонтакте" vk.com/vartovsk86region

45 пожаров произошло на на территории Ханты-Мансийского округа с 8 по 14 июля, сообщает ГУ МЧС России по Югре.

Погибших не зарегистрировано, спасено материальных ценностей на сумму более 7 млн рублей.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали автомобили, бани, дачные дома и хозпостройки.

Основные причины бытовых пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. Огнем повреждены 9 транспортных средств и 22 строения. 14 пожаров связаны с возгоранием мусора и сухой травы. Травмы получил 1 человек.

Пожарно-спасательные подразделения 18 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасен 1 человек.

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# ГУ МЧС России по Югре , пожар

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