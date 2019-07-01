Беспечность при обращении с огнем привела к пожарам в Югре
45 пожаров произошло на на территории Ханты-Мансийского округа с 8 по 14 июля, сообщает ГУ МЧС России по Югре.
Погибших не зарегистрировано, спасено материальных ценностей на сумму более 7 млн рублей.
Объектами возгораний в большинстве случаев стали автомобили, бани, дачные дома и хозпостройки.
Основные причины бытовых пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. Огнем повреждены 9 транспортных средств и 22 строения. 14 пожаров связаны с возгоранием мусора и сухой травы. Травмы получил 1 человек.
Пожарно-спасательные подразделения 18 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасен 1 человек.