Ямальцы добыли около трех тысяч тонн рыбы

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Около 3 тыс. тонн рыбы добыли ямальские предприятия в период летней путины, сообщает правительство ЯНАО.

С середины июня всеми рыбодобывающими предприятиями выловлено 2 тыс. 830 тонн рыбы - это на 200 тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

За счет межмуниципальных субсидий в 2018 году было отремонтировано 10 плашкоутов — судов, которые принимают выловленную рыбу и на которых ведется первичная переработка рыбы. В 2019 году отремонтируют еще 14 таких судов — в Шурышкарском, Приуральском и Тазовском районах.

Впервые за много лет начался промысел наваги и омуля в Байдарацкой губе. Чтобы он был удачным, на Ямале реализован проект создания рыболовецкой базы на побережье губы. Предприятие "Орион" уже занимается промышленной добычей, в том числе, и наваги. Планируется выловить около 40-50 тонн этой ценной рыбы. Предприниматель просчитал рынок, спрос есть: и на территории округа, и за его пределами.